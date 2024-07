Lörracher Unternehmen: Auftrag für größte PVT-Anlage Deutschlands erhalten

Das Unternehmen

Am Berliner Osthafen entsteht derzeit die zum jetzigen Zeitpunkt größte PVT-Anlage Deutschlands auf dem Dach des Dockyard, welches in klima- und ressourcenschonender Holzhybridbauweise realisiert wird.

Die Consolar Solare Energiesysteme mit Standorten in Frankfurt am Main und Lörrach wurde 1994 gegründet. Consolar ist Spezialist für die Energieversorgung von Gebäuden mit hocheffizienter Solartechnik. An den beiden Standorten arbeiten 35 Mitarbeiter.