Wohin das Geld fließt

Dieses Jahr wird für die neue Intensivpflegeeinrichtung „Kinderzuhause Lebensraum“ gesammelt. Projekt-Unterstützung bietet der Förderverein „Intensivkinder Heldenhaft“ mit Sitz in Bad Bellingen; Vorsitzender ist Bad Bellingens Bürgermeister Carsten Vogelpohl, Schirmherr Ex-Grünen-Landtagsabgeordneter Josha Frey. Beim Projekt handelt es sich um eine neue Intensivpflegeeinrichtung für Kinder und Jugendliche in einem ehemaligen Hotel, von der die „Mädels“ über eine Berichterstattung in unserer Zeitung erfahren hatten. Hier wird Platz für zwölf kleine Patienten bis 18 Jahren geboten. Der Einzugsbereich ist in erster Linie Südbaden. Vor wenigen Wochen sind die ersten zwei Kinder eingezogen, wofür die Projektverantwortlichen „Kuschelhelden“ gesucht haben, um die Kinder und Jugendlichen zu versorgen.

Mit Party-Verkleidung

Es wurde mit Kosten für das Gesamtprojekt in Höhe von 2,5 Millionen Euro gerechnet.