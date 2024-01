Lörracher VdK: Anfragen zur Unterstützung zeigen dem VdK den Bedarf

Ausblick

Die VdK-Vorsitzende betonte, man wolle sich auf drei Ausflüge pro Jahr, eine Infoveranstaltung, die Adventsfeier und den monatlichen Treff in der Villa 1902 als gesellige Angebote konzentrieren. Rufer: „Wichtig ist uns als in Hauingen, Brombach und Haagen verankerter Sozialverband aber auch unsere Mitglieder, zukünftig stärker sozialpolitisch zu informieren und gelegentlich die Finger in Wunden zu legen.“ So sehe man in den Ortsteilen Verbesserungsbedarf bei der Barrierefreiheit, fehlenden Wohn- und Betreuungsformen für Senioren, damit die Menschen so lange wie möglich in ihrem sozialen Umfeld bleiben können. Die Anfragen zur Unterstützung bei der Pflegebegutachtung, Suche nach nahen, geeigneten Angeboten und Einrichtungen, Aufstockung der Rente durch Grundsicherung, Zuschuss zu Miet- und Heizkosten, zeigten wie notwendig dies sei.