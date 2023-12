Lörracher Veranstaltung: OB will Weihnachtsmarkt-Standort am Hebelpark noch nicht beerdigen

Kaufkraft ein Knackpunkt

An Frequenz litt der Weihnachtsmarkt nicht, so die OB-Wahrnehmung. Eher sei das Thema Kaufkraft anzuführen, also dass weniger gekauft wurde. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage der Erwartungshaltung der Händler. Die Stadtverantwortlichen würden aber noch eine genaue Analyse vornehmen. „Schnellschüsse beim Weihnachtsmarkt sind eher kontraproduktiv.“ Auch in anderen Städten gebe es zwei oder mehr Standorte beim Weihnachtsmarkt. Eine Verlegung vom Hebelpark zum Marktplatz hätten Folgen für die Wochenmarkthändler, weiß Lutz um hier dann wohl folgenden Gegenwind. „Man muss es erst einmal sacken lassen“, will der OB den zweiten Standort am Hebelpark noch nicht beerdigen. Rechtzeitig werde das Konzept angepasst.