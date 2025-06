Lörracher Verein: Magnet für Kinder und Jugendliche

Sportlicher Rückblick: Die nach dem Abstieg aus der Verbandsliga neu formierte erste Mannschaft spielte eine insgesamt durchwachsene Runde. Der Verein setzt laut dem sportlichen Leiter Harald Floyd Kleinhans trotzdem weiter primär auf Nachwuchstalente aus dem eigenen Jugendbereich. Die U23 musste nach guter Hinrunde schließlich wieder um den Klassenerhalt kämpfen. Sehr erfolgreich schnitten die U19 und U17 ab, die in ihren Verbandsligen am Ende Platz vier beziehungsweise drei belegten.

Jugendarbeit: Aus der Nachwuchsabteilung haben laut Präsidiumsmitglied und Jugendleiter Dominik Kiesewetter in den vergangenen beiden Jahren zwölf Spieler in die erste Mannschaft des FVLB gewechselt und drei beziehungsweise vier Talente den Sprung zum SC Freiburg und FC Basel geschafft. Die Kooperation mit dem FC Basel ist unter anderem über Fördertrainings, Trainerweiterbildungen und Vergleichsspiele im Nachwuchsbereich intensiviert worden. In Zusammenarbeit mit den Lörracher „Streetkickers“ werden wöchentliche Fußballtrainings für Kinder ohne Vereinszugehörigkeit angeboten. Rund 20 Kinder spielen zudem im Inklusionsteam für Fußballbegeisterte mit und ohne Behinderung. Das neueste Jugendprojekt, die „Grüttmädels“, stellte Anika Burger vor. Diese Spielgemeinschaft von Mädchen des FVLB, des FV Tumringen und des SC Haagen zählt nach zwei Jahren bereits mehr als 100 Spielerinnen und wird für die nächste Saison sechs Teams von der F- bis zur B-Jugend melden.