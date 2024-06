Die Fusion

Ziel der Fusion ist es, den Kraftsport in der Region weiter zu fördern und sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene Athleten zu unterstützen, heißt es in der Vereinsmitteilung. Die neue Gemeinschaft plant bereits die Teilnahme an kommenden Wettkämpfen und hat sich hohe Ziele gesetzt, darunter die erfolgreiche Verteidigung von Titeln und die Teilnahme an internationalen Wettbewerben.

Ein erstes großes Projekt des neuen Vereins, der nun über 100 Mitglieder zählt, wird die Ausrichtung der ersten Südbadischen Meisterschaft im Powerlifting sein. Der Südbaden Cup wird am 3. August in der Schlossberghalle in Lörrach stattfinden und als bedeutendes Ereignis in der regionalen Kraftsportszene erwartet. Mit diesem Event will die Kraftfabrik Lörrach ein starkes Zeichen für die Zukunft des Kraftsports in der Region setzen.