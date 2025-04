Lörracher Vereinsleben: Doch noch ein Vorstands-Duo gefunden

Übungsleiter gesucht

Zum Abschluss wurden Termine bekannt gegeben und es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der Verein immer auf der Suche nach Übungsleitern ist. Aktuell nach Personen, die sich vorstellen können, ein Vorschulturnen für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren zu leiten. Es gibt Platz in den Mädchenturngruppen, in der neuen Krabbelgruppe für Kinder von ein bis drei Jahren sowie in den Erwachsenenangeboten wie der Badmintongruppe am Dienstag, Balance Swing am Mittwoch oder Tabata am Donnerstag.