Lörracher Verkehr: Neue Poller in Betrieb und freie Fahrt für die Busse am Hebelpark

Eingebunden ist die Maßnahmen an, auf und in der Straße Am Hebelpark in das Gesamtprojekt mit der Palmstraße und dem nördlichen Abschnitt der Turmstraße. Die gesamte Auftragssumme für das Gewerk Straßenbau beträgt laut Stadtverwaltung rund 3,4 Millionen Euro. Hinzu kommen beim Gesamtprojekt Kosten von zirka 760 000 Euro für die Kanalisation, 514 000 Euro für Trinkwasserleitungen und 130 000 Euro für Erdarbeiten Nahwärme. Insgesamt flossen über Fördermittel und Kostenbeteiligungen 1,36 Millionen Euro.

„Lörracher Herzstück“

Oberbürgermeister Jörg Lutz sprach in diesem Zusammenhang von einem klaren Bekenntnis: „Die Palmstraße ist Teil des Lörracher Herzstücks. Ein Raum für alle Verkehrsteilnehmer, in der man in freundlicher Atmosphäre gerne ist, einkauft und verweilt.“ Die Sanierung biete am Ende einen Mehrwert für alle ansässigen Ärzte, Dienstleister und Händler – „und damit für die gesamte Innenstadt“.

So wird auch auf die erhöhte Aufenthaltsqualität in der Palmstraße durch Außengastronomieflächen für Restaurants, Sitzgelegenheiten und Spielgeräten gesetzt. In den Seitenbereichen sollen großzügige Baumquartiere ihre Wirkung entfalten, doch das erst bei den passenden Pflanz- und Wachstumsbedingungen.