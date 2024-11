Lörracher Verkehrschaos?: Hauinger sorgen sich um vielfältige Folgen des Zentralklinikums

In gut einem Jahr soll das neue Zentralklinikum eröffnet werden. Ein S-Bahn-Halt wird laut Plan erst zehn Jahre später eingerichtet und für das eigentlich geplante siebenstöckige Parkhaus fehlt bisher noch ein Investor: Vor den Folgen dieser Defizite warnen jetzt die BI-Vertreter Bernhard Höchst, Hildegard Biehl-Höchst und Klaus Schmitt. In einem Pressegespräch schlugen sie am Donnerstag Alarm. Mit einem Bürgerforum unter dem Titel „Klinikum ohne Anbindung – Verkehrs-Chaos in Hauingen?“ wollen sie am 19. November informieren, Hintergründe beleuchten und auch unkonventionellere Lösungswege in den Blick nehmen.