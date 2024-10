Lörracher Verkehrsfreigabe: Aufgewerteter Aichele-Knoten komplett saniert

Der Verkehr kann wieder fließen. Foto: Marco Fraune

Viel Arbeit und damit Zeit sowie Geld ist zugleich unter die frische Asphaltdecke geflossen. Von Wasser- über Gas- bis hin zu Fernwärmeleitungen wurde hier die Infrastruktur wieder in Schuss gebracht. „Es war ein Sanierungsfall“, erinnerte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic am Freitagmorgen, bevor um 18 Uhr die Freigabe erfolgt. Kritik sei an der Baustelle wegen Umleitungen und mehr auch geäußert worden, doch angesichts des Sanierungsstaus in Deutschland sollte solch eine Maßnahme positiv bewertet werden, findet die Bürgermeisterin.