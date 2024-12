Lörracher Verkehrsplanung: Wie Velos und Busse in der Stadt mehr Fahrt aufnehmen sollen

Die Klinikum-Anbindung mit dem Auto ist vorhanden, im Gegensatz zur S-Bahn-Anbindung. Foto: Marco Fraune

Anderes Stadtbusnetz

Fortschritte soll in der Stadt Lörrach grundsätzlich der öffentliche Personennahverkehr machen. Das Stadtbusgutachten befindet sich kurz vor der Ziellinie, weiß Neuhöfer-Avdic. Das Stadtbusnetz wird analysiert, auch eine detaillierte Überprüfung der Linienführung in der Innenstadt sowie Workshops sind enthalten. Schrittweise soll so ein Gesamtmobilitätskonzept entwickelt werden.