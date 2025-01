Lörracher Verkehrspolitik: Der Ausbau als Fahrradtunnel und weniger Velo-Barrieren

Ob die bestehende Unterführung zwischen Bahnhofstraße und Belchenstraße ausgebaut sowie zwischen Ost- und Westseite der Schienen als primärer Fahrradtunnel fungieren kann, der sichere und schnelle Fahrradverbindungen in alle Richtungen ermöglicht, will die Grünen-Fraktion prüfen lassen. „Dabei sollen die fehlenden Fahrradampeln eingerichtet werden, um eine sichere Einbindung in das städtische Radnetz auf der West- und Ostseite zu gewährleisten“, heißt es ergänzend in einem fünf Punkte umfassenden Antrag, der am Donnerstag im Gemeinderat Thema sein wird.