Lörracher Verkehrspolitik: Die Beiräte drängen auf Tempo beim Thema Verkehr

Der Klimabeirat gab kein Votum zu den Vorschlägen der Verwaltung ab. Der Grund: Die Verständigung mit dem Experten Heipp, der per Video zugeschaltet war, funktionierte nur eingeschränkt. Da Heipp am 13. März mit dem Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) nicht per Video konferieren wollte und auch nicht anreisen kann, kündigte die Bürgermeisterin an: Die Beratung zum Mobilitätskonzept im AUT werde verschoben.