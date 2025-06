Lörracher Verpackungssteuer: Lieber Mehrweg als mehr Bürokratie

Unsere Empfehlung für Sie Lörracher Müll Warum es in Lörrach keine Verpackungssteuer geben soll Die Stadtverwaltung setzt auf Mehrweg statt auf eine von den Grünen beantragte Verpackungssteuer. Im Ausschuss zeichnet sich der Weg ab.

Weitere Sichtweisen

Silke Herzog (FW) verwies auf die vielen beratungsresistenten Verbraucher, die vermutlich auch eine Steuer nicht abschrecken würde. Dagegen hatte sie als ehemalige DDR-Bürgerin große Sympathien für gute Konzepte mit wiederverwendbaren Behältern. Solche hätten seinerzeit alle gehabt – sogar alle die gleichen, blickte sie zurück in ihre Jugendzeit. Um in dieser Hinsicht etwas zu erreichen, will auch sie mit den Unternehmen ins Gespräch kommen.

Ganz beseitigen lasse sich Einweg am Ende nicht, erklärte Britta Staub-Abt, Leiterin des Fachbereichs Umwelt. Das sei auch in Tübingen nicht gelungen, wo beispielsweise große Fast-Food-Ketten beim Drive-In von der Regelung ausgenommen sind. Besteuert werden in Tübingen Einwegverpackungen, aber auch Einweggeschirr und -besteck, sofern damit Speisen und Getränke für den unmittelbaren Verzehr an Ort und Stelle oder als mitnehmbares Take-away-Gericht oder To-go-Getränk verkauft werden.