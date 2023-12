„Die Stadt muss in den kommenden Jahren verstärkt in das Lörracher Trinkwassernetz investieren, unter anderem in den Austausch der Leitungen“, erklärt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić in einer Mitteilung. Thomas Hengelage (Grüne) betonte bei den Stellungnahmen: „Trinkwasser ist Teil der Daseinsvorsorge.“ Den Preis könne seine Fraktion mittragen. „In den nächsten Jahren wird Trinkwasser außerdem immer wertvoller werden.“ Daher sei es wichtig, Leckagen zu verhindern. Als „nachvollziehbar“ bezeichnete Christa Rufer (SPD) die „moderate Erhöhung“. Die anstehenden Investitionen rechtfertigte diese. Auch Jürgen Exner (CDU) sprach von einer „moderaten Erhöhung“. Matthias Lindemer (FW) stimmte auch zu.