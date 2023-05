Lörracher verurteilt Totschlag-Urteil – Zwei Jahre Entzug, dann voraussichtlich Psychiatrie

Das Richterkollegium hatte sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Während Oberstaatsanwalt Jürgen Schäfer und der Verteidiger Jan Georg Wennekers am Donnerstag die Unterbringung des Beschuldigten in einer Entzugsklinik beantragt hatten, hält das Gericht eine anschließende Einweisung in die Psychiatrie zur „Gefahrenabwehr“ für notwendig.

Die Tat

Der Vorsitzende Richter Arne Wiemann ging am Freitag noch einmal auf die Tat ein. Der Angeklagte habe im Oktober 2022 große Mengen Amphetamine zu sich genommen und eine paranoid-halluzinatorische Psychose entwickelt. Er habe sich von Kameras beobachtet und verfolgt gefühlt, so Richter Wiemann. Sein ohnehin schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter gipfelte in der Wahnvorstellung, sie habe in seiner Wohnung überall Kameras installiert, überwache ihn und verkaufe die Filme im Internet. Der 35-Jährige geriet dadurch sowie durch einen Streit um Geld so in Wut, dass er seine Mutter brutal umbrachte.