Lörracher Volkstrauertag: Totengedenken: Nie wieder Krieg – nach wie vor eine Hoffnung

Es wurde am Sonntag den Hinterbliebenen von an Hunger und Flucht Verstorbenen gedacht. „Unsere Gedanken sind bei diesen. Es lässt sich nur erahnen, welches Leid dies mit sich bringt, welches weder zu messen noch aufzuwiegen ist.“ Auch seien die Gedanken bei den Opfern des Ukraine-Kriegs. „Unser Gedenken gilt allen Opfern, auch jenen auf russischer Seite, denn man darf nicht vergessen, dass die allgemeine Bevölkerung nichts mit der Machthungrigkeit der Elite zu tun hat. Zudem hoffen wir auf eine Beendigung der Kriege in Äthiopien und Israel“, sagte Merstetter.

Demokratie wichtig

Angesichts des Nahost-Konflikts erklärte der VdK-Kreisvorsitzende. „Ich hoffe auf einen Friedensprozess, denn noch haben so viele junge Menschen, 420 Millionen Kinder und Jugendliche an der Zahl, ihr Leben gelassen. Gewalt, Worte und Taten gehen Hand in Hand.“