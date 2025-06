Zu den im vergangenen Jahr gewonnen Neukunden gehören beispielsweise die Christuskirche, die Fridolinschule, die Hebelschule mit einem Hausanschluss sowie die Erich-Kästner-Schule und das alte Landratsamtsgebäude an der Palmstraße. Weitere 3,9 Millionen Euro will die Stadtenergie im laufenden Jahr in die Wärmeversorgung in Lörrach investieren.

Junghardt wies auf ein Wachstum der Wärmelieferungen um 28 Prozent seit dem Jahr 2021 durch die Stadtenergie Lörrach hin. Für die Erreichung der Klimaziele bis 2040 will sich der Anbieter auch weiterhin einsetzen.