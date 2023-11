Dem vielfach aus der Lörracher Bürgerschaft geäußerten Wunsch, das Röttler Schloss in der Advents- und Weihnachtszeit zeitweise zu beleuchten kommt die Stadtverwaltung nach, heißt es in einer Mitteilung: Das Röttler Schloss wird in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit bis Neujahr beleuchtet sein. Diese Maßnahme erfolgte auf Initiative der Stadt Lörrach in Abstimmung mit dem Eigentümer, den „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“, schildert die Stadtverwaltung.