Lörracher Weihnachtscircus: In Manege blindes Einverständnis nötig

Instinktives Verständnis

„Während unseres Auftritts müssen wir kaum miteinander sprechen“, sagt Anton Savchenko (41). „Meist wissen wir instinktiv, was der Andere als nächstes tun will.“ Dieses blinde Einvernehmen sei eine der Voraussetzungen für ihre Darbietung, ihren fast schwerelos wirkenden Kraftakt, ergänzt Vladimir Kostenko. Der 46-Jährige hat wie sein Bühnenpartner bereits als Kind mit dem Sport und der Artistik begonnen. Ständige Übung sei in ihrem Metier das A und O. „In den Wochen, in denen wir Auftritte haben, beginnen wir mindestens eine Stunde davor mit dem Aufwärmen“, sagt Anton Savchenko. In der spielfreien Zeit würden sie jeden Tag mindestens drei Stunden üben, um in Form zu bleiben.

In gewisser Weise sei das Aufwärmen sogar härter als der eigentliche Auftritt, legt Vladimir Kostenko dar. Die Auftritte könne man auch genießen, dort gebe es den Beifall des Publikums, der einen euphorisiere und durch die Show trage, auch wenn man vielleicht gerade einen schlechten Tag habe. Während des Übens hingegen hätten die beiden nur einander, um sich gegenseitig zu motivieren. Auch der Ernährungsplan der beiden Vollblut-Artisten ist ganz auf ihre Arbeit hin ausgerichtet: Vitaminsäfte und magnesiumreiche Speisen gehören dazu, „wenig Zucker, viel Gemüse und Fleisch“, sagt Vladimir Kostenko.