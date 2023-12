Lörracher Weihnachtsmarkt: Stadt wirbt nach Weihnachtsmarkt-Kritik um Vertrauen und Geduld

Das sagen weitere Nutzer

Kritisiert werden auch „Billig-Schmuckstände und Ramschstände“, fehlender weihnachtlicher Schmuck sowie ausbleibende Weihnachtsmusik. „Lächerlich und beschämend“ sei es in der Summe. An dem Markt könne man erkennen, dass es nur um Geld geht, kritisiert eine weitere Kommentatorin. „Am Eröffnungstag waren einige Hütten sogar geschlossen und selbst am letzten Freitag nicht alle geöffnet, obwohl es weniger Stände waren als bisher“, heißt es von anderer Seite. „Wie ein Weihnachtsbaum auf einem öffentlichen Platz einer Stadt aussehen sollte, ist Lörrach auch wurscht“, so eine Kritik. Hierzu heißt es von einem weiteren Nutzer: „Das Traurigste ist der Weihnachtsbaum, der völlig schmucklos aufgestellt wird, quasi nie beleuchtet ist und sein Leben opfern musste.“