Die Geburtenrate

Entsprechend auf den niedrigsten Stand gefallen ist auch die Geburtenrate für 2023, die Geburten und Einwohnerzahl ins Verhältnis setzt. Die Rate betrug nun 7,18, in den beiden Vorjahren 2021 und 2022 waren es noch 10,34 beziehungsweise 8,56.

Der Blick in die Historie zeigt zudem: Im Jahr 2018 lag die Lörracher Geburtenrate noch bei 10,05 und die Rate in Baden-Württemberg bei 9,84. Seitdem liegt die Lörracher Quote unterhalb der landesweiten. Im Jahr 2023 beträgt die BW-Rate 8,68.