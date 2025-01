Lörracher wird geehrt: Mentor Shalijani erhält den Bürgerpreis

Bewegende Vita

Als junger Flüchtling ist Mentor Shalijani in den 1990er-Jahren gemeinsam mit seiner Familie aus dem Kosova nach Lörrach gekommen. Auch vom frühen Tod seiner Mutter sowie die über Jahre währende Angst vor der Abschiebung haben ihn nicht von seinem Weg abbringen lassen. Beruflich betreibt er seit vielen Jahren erfolgreich seine eigene Tanzschule „Tanzwerk“, darüber hinaus engagiert er sich bei der Arbeit mit jungen Menschen. Als 2007er-Weltmeister im Breakdance zeige er, wie gemeinsam und kreativ agiert werden kann. „Sein Werdegang beeindruckt mich sehr“, erklärte Lusche weiter.

Dies auch angesichts der Bildungsbiografie. So wurde er auf der Lörracher Pestalozzischule von Isolde Weiß stark gefördert. Dort Erlerntes gibt er mittlerweile auch an junge Menschen weiter, die Unterstützung und Selbstvertrauen noch erhalten müssen. Und schon mehr als zwei Jahrzehnte sei es her, so Lusche, dass der Bürgerpreis-Träger das Tanzwerk gegründet hat. Mit dem Tanzen hatte er schon 1995 als Zwölfjähriger angefangen. Bei der Hausaufgaben-Betreuung im SAK hatte der Schüler Shalijani seine Leidenschaft für den Breakdance entdeckt. Nun arbeitet er auch ehrenamtlich schulübergreifend an Dutzenden von Schulen und in Projekten mit vielen Kindern und Jugendlichen – und zwar gerade auch solchen, die es von ihrem familiären Hintergrund her nicht nur leicht haben“, erinnert Lusche.