Wohnungsnot Stadt Lörrach will Wohnungen über Parkplätzen bauen

Not macht erfinderisch: Die Stadt Lörrach will der anhaltenden Wohnraumknappheit auch mit der Überbauung geeigneter städtischer Parkplätze entgegenwirken. Die Stellplätze für Autos werden weitgehend erhalten. Das Pilotprojekt ist in der Wintersbuckstraße vorgesehen.