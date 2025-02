Lörracher Wohnraumpolitik: Bevormundung von Vermietern oder Beitrag für mehr Wohnraum?

Unsere Empfehlung für Sie Debatte im Gemeinderat Neue Regeln für Vermieter in Lörrach? Sollen Immobilieninhaber ihr Eigentum ohne Genehmigung auch für kurze Zeit nach Belieben vermieten dürfen? Die Fraktionen äußern sich zur Prüfung einer Zweckentfremdungsverbotssatzung.

Diskussion gestoppt

Komplette Ablehnung betonte Matthias Koesler (FDP-Piraten), der von persönlichen negativen Erfahrungen bei der Weitervermietung berichtete. Koesler führte zudem die Städtische Wohnbau an, die doch auch Ferienwohnungen in ihren Quartieren vermiete. Seine Ausführungen wollte Thomas Boehringer (SPD) nicht so stehen lassen, sondern warf Koesler vor: „Das grenzt an Populismus.“ Auch Cyperrek äußerte ihr Unverständnis, wie man sich gegen einen Prüfauftrag stellen könne. „Ich brauche nicht einen wirtschaftsdirigistischen Ansatz prüfen lassen“, meinte hingegen Jörg Müller (FW).

Die weitere Diskussion wurde dann mit dem Antrag zur Geschäftsordnung gestoppt, keine weiteren Redner auf die Liste zu setzen, was bei 16 Ja- und acht Nein-Stimmen eine Zustimmung fand. Die Verwaltung will angesichts von 18-Ja-Stimmen für den Prüfauftrag aufarbeiten, welche Zahlen für Lörrach vorliegen. Es wird geprüft, ob und in welchem Umfang eine Satzung über den Erlass eines Zweckentfremdungsverbots in Lörrach in Betracht kommt.