Lörracher Wohnungsbau: 97-Millionen-Euro-Projekt: Wohnbau feiert Richtfest mit 250 Gästen

Unsere Empfehlung für Sie Lörracher Mietwohnungsbau Neue Nordstadt-Wohnungen stoßen auf gewaltiges Interesse Mehr als 300 vorgemerkte Wohnungsinteressenten können aktuell in der ersten Runde ihre Wünsche bei der Städtischen Wohnbau platzieren. Auch für die nächsten Monate wird von einer riesigen Nachfrage ausgegangen.

Auf die „sozial ausgewogene Mieterklientel“ hob Udo Lay von Thoma.Lay.Buchler.Architekten ab. Den zweiten Bauabschnitt an der Haagener Straße beschrieb er als „soziales Zentrum“, in Anlehnung an die ambulante Betreuung in WGs. Insgesamt werde eine ausgewogene soziale Gemeinschaft in dem neuen Quartier angestrebt. Die Wohnbau beschrieb Lay als „Vorreiterin bei dringend benötigtem bezahlbarem Wohnraum“.

Aus dem sechsten Geschoss bietet sich ein guter Blick. Foto: Marco Fraune

Die neue Arztpraxis

Allgemeinmediziner Lindel will mit seinem Wechsel in die Nordstadt die weitere medizinische Basisversorgung in Lörrach ermöglichen. An der Wallbrunnstraße habe er keine Chance, jemanden mit in die Praxis zu bekommen, die aktuell 900 Patienten pro Quartal betreue. Der 60-jährige Arzt hofft, nun im vierten Quartal 2026 auf die 120 Quadratmeter große Fläche umziehen zu können – und hier womöglich auch einen neuen Arzt oder eine neue Ärztin zu gewinnen, die später womöglich die Nachfolge antreten könnte, wobei er noch zwölf Jahre als Hausarzt arbeiten will.