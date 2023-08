Lörracher Wohnungsmarkt Neubau-Prognose fällt städtischer Wohnbau schwer

In welchem Umfang in diesem Jahr und den Folgejahren neue Bauprojekte entwickelt werden können, lasse sich derzeit schwer einschätzen. „Grundsätzlich hält die Wohnbau Lörrach jedoch an ihrer offensiven Unternehmensstrategie fest und strebt ein Engagement in den großen Wandelarealen der Städte Lörrach und Schopfheim an“, heißt es.

2544 Mietinteressenten

Die Mietwohnungsnachfrage bleibt dem Bericht zufolge in Lörrach „sehr hoch“. Die Mehrzahl der Mietinteressenten verfüge aber über eine Wohnung und habe lediglich einen Veränderungswunsch. Dass deren Zahl sprunghaft von 1960 auf nun 2544 gestiegen ist, relativiert die Wohnbau. Statt des analogen Verfahrens gebe es nun eine nutzerfreundliche digitale Anmeldemöglichkeit. Von den 2544 Interessenten wohnen bereits 2131 im Landkreis Lörrach und davon 1368 in Lörrach. In Schopfheim gibt es rund 900 Wohnbau-Mietinteressenten.