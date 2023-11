Lörrachs Städtepartnerschaft: Mit AfD-Räten: Meerane-Austausch wird zum Politikum

Lörracher Städtepartnerschaft Wird AfD roter Teppich ausgerollt? – Empfang mit Meerane-Delegation

Die Städtepartnerschaft mit Meerane erfährt eine besondere Brisanz. Die Grünen-Fraktion will an einem für das letzte November-Wochenende terminierten Austausch in Lörrach aus politischen Gründen nicht teilnehmen.