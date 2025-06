Lokalbahn Müllheim-Badenweiler: Die Gleise wurden wie Unkraut aus dem Boden gerupft

Bis 1914 wurde das Zügle von Dampfloks gezogen. Foto: Markgräfler Museum Müllheim

Im Jahr 1914 wurde die Trasse elektrifiziert, und die Dampfloks wurden ab 14. April durch elektrische Straßenbahnen ersetzt, die mit 1000 Volt Gleichspannung betrieben wurden.

Die Trasse der ehemaligen Lokalbahn Müllheim-Badenweiler. Foto: Maps4News/Here/Alexander Anlicker

In den 1950er Jahren verlor die Gesellschaft, deren Hauptaktionär die Rheinische Elektrizitäts-AG in Mannheim war, das Interesse am Weiterbetrieb der Bahn. Ab 1. März 1955 wurde das Land Baden-Württemberg ihr Eigentümer, und sie gelangte zum 29. März 1955 zu den Mittelbadischen Eisenbahnen. Diese stellten fest, dass die Bahn in einem sehr schlechten Zustand war und eine Modernisierung nicht finanzierbar sei.

Das Müllheimer Bähnle war ab 1914 als elektrische Straßenbahn unterwegs. Foto: Markgräfler Museum Müllheim/Fotohaus Glaubrecht

Sie stellte den gesamten Schienenverkehr am 22. Mai 1955 ein. Den Personenverkehr auf der Linie von Müllheim nach Badenweiler bedient seither die Südwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG) mit Omnibussen. Die Gleise wurden 1970 vollständig abgebaut.