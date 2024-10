Lokale Wirtschaft: 30 Jahre Expert Villringer in Lörrach

Das Geburtstagsangebot

„Drei Jahrzehnte Expert Villringer sind ein Anlass, unseren Kunden für die Treue zu danken und ihnen Rabatte auf eine breite Auswahl an Produkten zu bieten“, betonen Gabriele und Bruno Hall, Geschäftsführer von Expert Villringer, in einer Medienmitteilung. „Kunden können sich noch bis zum 26. Oktober auf bis zu 50 Prozent auf TV-Geräte, Smartphones, Elektrohausgeräte, E-Scooter, Gaming und eine Vielzahl an Zubehör freuen“, heißt es.

Die Geschichte

Vor 30 Jahren eröffneten Gabriele und Bruno Hall zusammen mit 13 Mitarbeitern den zweiten Expert Villringer Elektrofachmarkt in der Weiler Straße in Lörrach. Heute findet man den Markt nach dem Umzug 2002 am Meeraner Platz 1.