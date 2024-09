Lokale Wirtschaft: Roser Bestattungen schließt zum Jahresende

Die Zukunft

Ruser und seine Ehefrau Martina sind 60 Jahre alt, ihr Sohn Tim wurde 30. Der Stammsitz der Firma befindet sich in Lörrach, eine Filiale in Weil am Rhein. Zum Jahresende werden die unternehmerischen Dinge geregelt, „dann werden wir eine Weile durchschnaufen“.

Anschließend würden sie sich neuen Aufgaben zuwenden. Was genau das sein wird, könne er noch nicht verraten, aber: „Wir werden nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen. Es wird eine Tätigkeit im Hintergrund.“ Ans komplette Aufhören hätten sie nie gedacht. Roser: „Dafür sind wir viel zu quirlig.“