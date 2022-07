Lokalkolorit "Äffle" und "Pferdle" an Stuttgarter Fußgängerampel

Ungewöhnliche Ampelmännchen gibt es in einigen Städten: Emden in Niedersachsen etwa huldigte einem Sohn der Stadt, Otto Waalkes, mit einer hüpfenden Figur des Komikers auf einer Ampel. In der Innenstadt von Bamberg in Bayern leuchtet das "Sams" auf einer Ampel, die ganz in der Nähe des Hauses steht, in dem die "Sams"-Filme gedreht wurden. In Bamberg lebt auch der Erschaffer der Kinderbuchfigur, Paul Maar.