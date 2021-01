Lottobilanz 2020 Zwei Glückspilze ergattern je 90 Millionen Euro

Im Jahr 2020 zählten die Lottogesellschaften bundesweit 145 Millionengewinne - 20 mehr als 2019. Die meisten flossen ins bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen (31), gefolgt von Baden-Württemberg (29) und Bayern (17). Null Millionengewinne gab es in Bremen, einen in Mecklenburg-Vorpommern und zwei in Hamburg. In diesen Bundesländern leben weniger Menschen. 1094 Mal wurden 2020 in Deutschland Lottogewinne von 100 000 Euro und mehr an Glückspilze überwiesen. Das waren 121 mehr als im Vorjahr.