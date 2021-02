Die Feier zur Präsentation der beiden Sterne auf dem Hollywood Boulevard erfolgte am Freitag wegen der Coronavirus-Pandemie online. MacGraw (81), O'Neal (79) und mehrere Gastredner wurden per Video zugeschaltet. Die Ehrung erfolgte kurz vor dem Valentinstag am 14. Februar, anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Filmklassikers, der im Dezember 1970 in den USA Premiere feierte.

Sie habe so viel Glück gehabt, mit O'Neal einen derart erfolgreichen Film zu drehen, sagte MacGraw bei der Würdigung. Er sei froh, lange genug zu leben, um diese Auszeichnung in Hollywood zu erhalten, erklärte O'Neal sichtlich gerührt. Beide hätten diese Ehrung hochverdient, sagte Oscar-Preisträger Tommy Lee Jones als Gastredner. Der 74-Jährige hatte in "Love Story" als junger Schauspieler seinen ersten, kleinen Filmauftritt.