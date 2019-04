Lüttich-Bastogne-Lüttich Radprofi Schachmann in den Ardennen Mitfavorit

Wie üblich bei den Klassikern gibt es auch an diesem Sonntag ein breites Favoritenfeld. Neben Schachmann gelten der Franzose Julian Alaphilippe und Jakob Fuglsang aus Dänemark als besonders heiße Anwärter auf den Prestigeerfolg.

Schachmann hatte in der Schule die größten Probleme ausgerechnet im Fach Sport. Dies sagte der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe der "Bild am Sonntag". "Bis zur zehnten Klasse hatte man einfach nur Sport. Das finde ich ein katastrophales System. Wir fördern einfach keine Talente", sagte Schachmann. Danach sei es bei ihm besser geworden, er wählte in der Oberstufe Tennis. Sein Abitur schaffte Schachmann nach eigenen Angaben mit dem Notendurchschnitt von 1,3.

Der Berliner ist in der bisherigen Radsport-Saison zum deutschen Shootingstar geworden und feierte im Baskenland und in Katalonien bereits Siege. In diesem Jahr soll die erste Teilnahme bei der Tour de France folgen, an einen Sieg beim größten Etappenrennen der Welt denkt er hingegen noch lange nicht. "Das ist wohl mehr ein Traum als ein Ziel. Das ist unglaublich schwer", sagte Schachmann. Er habe das Potenzial, müsse aber noch an seinen Qualitäten am Berg arbeiten.