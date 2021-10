Luftangriffe Konflikt in Tigray eskaliert zunehmend - UN schlagen Alarm

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sprach am Freitag von einem "Vorfall, der ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des humanitären Personals aufkommen lässt, das Zivilisten in humanitärer Not hilft".

Das UN-Flugzeug sollte am Freitag in der von Rebellen gehaltenen Stadt Mekelle landen und hatte den Angaben zufolge alle erforderlichen Genehmigungen. Wegen der erneuten Luftangriffe der Armee auf die Stadt musste die Maschine dann aber umkehren und in die Hauptstadt Addis Abeba zurückfliegen - es habe keine entsprechenden Vorwarnungen für die Attacken gegeben, hieß es seitens der UN.