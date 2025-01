Luftpistolenschießen: Weil Dritter nach der Vorrunde

In Waldenburg ist am vergangenen Wochenende das letzten Wettkampfwochenende für die zwölf Vereine der Luftpistolen-Bundesliga Süd mit jeweils zwei Duellen über die Bühne gegangen. Der ESV Weil qualifierte sich mit dem 5:0-Sieg gegen Schlusslicht Altheim Walhausen und einer 2:3-Niederlage gegen Gastgeber Waldenburg als Dritter für den Endkampf am Wochenende, 8./9. Februar in Rotenburg an der Fulda. Dort treffen sie auf den Nordzweiten St. Sebastianus Schützenbruderschaft Pier aus Langerwehe in Nordrhein-Westfalen. Der in Waldenburg fehlende Top-Pistolenschütze Viktor Bankin wird dann sicherlich dabei sein. Gegen das Schlusslicht Waldenburg war einmal mehr Michael Schwald mit 385 Ringen der Beste. Darüber hinaus gewannen Patrick Meyer, Enrico Schaich, Pavel Svetlik und Michael Bittner ihre Duelle souverän. IM zweiten Duell reichten am Ende die Weiler Leistungen nicht aus. Schwald blieb in dieser Saisonn mit 377 Ringen erstmals unter der 380er-Marke. So musste er eine Niederlage einstecken.