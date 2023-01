Luftverkehr Behörde: Defekte Datei verursachte Flugchaos in den USA

Washington - Eine defekte Datei ist nach Angaben der US-Flugaufsichtsbehörde FAA der Auslöser für das Flugchaos in den USA am Mittwoch gewesen. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es bisher nicht, hieß es weiter. Wegen der Computerpanne durften am Mittwochmorgen für etwa 90 Minuten keine Flugzeuge auf Inlandsrouten starten. Insgesamt waren deshalb in den USA mehr als 10.000 Flüge verspätet, mehr als 1300 fielen komplett aus.