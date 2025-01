Luftverkehr: Lufthansa gelobt Besserung - 200 Millionen gegen Verspätung

200 Millionen Investition für besseren Service

Lufthansa Airlines ist die Kerngesellschaft des Konzerns. Sowohl in Frankfurt als auch in München gab es in jüngerer Vergangenheit immer wieder Probleme und entsprechenden Ärger mit der Kundschaft. So kam es während des Oktoberfests am Münchner Flughafen zu langen Schlangen und Wartezeiten. Insgesamt investiert die Lufthansa nach Ritters Worten 200 Millionen Euro an den beiden Drehkreuzen in Frankfurt und München, um einwandfreien Betrieb zu gewährleisten und den Service zu verbessern.

Mehr Zeit für Aus-, Ein- und Umsteigen

In diesem Winter hat die Lufthansa nach Ritters Worten pauschale Enteisungszeiten für jedes einzelne Flugzeug eingeplant. Auch auf die Hauptflugsaison im Sommer bereitet sich das Unternehmen umfangreich vor. "Wir erhöhen die Umsteigezeiten für unsere Passagiere um zehn Minuten pro Verbindung und damit unseren Gästen ein bequemeres und zuverlässigeres Umsteigen zu ermöglichen", sagte Ritter. "Wir erhöhen die Bodenzeiten für alle unsere Flugzeuge um bis zu zehn Minuten und geben damit mehr Zeit zum Reinigen der Flugzeuge, zum Tanken, zum Beladen, zum Entladen und natürlich auch für den Ein- und Ausstiegsprozess." Bei "besonders kritischen" Flügen verlängert die Lufthansa die Flugzeiten um bis zu dreißig Minuten.