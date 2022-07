Luftverkehr "Normaler Ferientag": Eher ruhiger Start am Flughafen BER

Börse in Frankfurt Moderate Verluste im Dax nach Vortageserholung

Nach der Vortageserholung haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag erst einmal zurückgehalten. Im Fokus steht der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag, der neue Indizien liefern könnte, wie es um die Konjunktur in den Vereinigten Staaten bestellt ist.