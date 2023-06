Börse in Frankfurt Dax nahe 16.100 Punkten - Hohe Wochenschwankung erwartet

Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch haben dem Dax am Montag Auftrieb gegeben. Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,73 Prozent auf 16.