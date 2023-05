Luis Stitzinger Leiche von deutschem Bergsteiger wird in Stadt gebracht

Trauer und Abschied

Sie hat sich auf dem gemeinsamen Instagram-Account von ihrem Ehemann verabschiedet. "Die 25 Jahre an Deiner Seite waren die besten meines Lebens. Danke, dass ich Dich in dieser Zeit begleiten durfte", postete von Melle heute nach dem bestätigten Tod des renommierten Expeditionsleiters. "Die Berge waren Dein und unser Leben. Der Kangchendzönga Dein ganz großer Lebenstraum, den Du Dir noch so gerne erfüllen wolltest. Deine Augen haben vor Begeisterung geglänzt, wenn Du von ihm gesprochen hast."