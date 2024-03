Verkehr: Warum die Klimabewegung den ÖPNV-Warnstreik unterstützt

Schließlich vertritt die Gewerkschaft etwa auch Beschäftigte von Stadtwerken, bei denen fossile Energieträger nach wie vor eine große Rolle spielen. Verdi profitiert vor allem vom großen Mobilisierungspotenzial, das FFF mitbringt. Doch was haben die Aktivistinnen und Aktivisten von dem Bündnis?

Protestforscher: Phänomen der Unteilbar-Bewegung

"Was wir bei Fridays for Future und Verdi derzeit beobachten, ist ein Phänomen, das wir aus den USA bereits aus den 1960er-Jahren oder aus der deutschen Unteilbar-Bewegung 2018 kennen", sagt Daniel Saldivia Gonzatti, Protestforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. "Es kommt zu einem Mix an Protestforderungen verschiedener Bewegungen und Organisationen, einem Forderungsmix, den wir in der Forschung als "issue bricolage" bezeichnen."

Das habe für die Klimabewegung einen großen Vorteil: Ihnen, aber auch anderen ökologischen Bewegungen oder auch den Grünen werde häufig vorgeworfen, sich in einer Blase zu bewegen, ohne Verständnis für die Bedürfnisse sogenannter normaler Bürgerinnen und Bürger. "Mit Kooperationen wie mit Verdi kann es FFF gelingen, diesen Vorwurf zu entkräften und den Dialog mit diesen anderen Bürgern außerhalb ihrer üblichen Anhängerschaft zu suchen", sagt Saldivia Gonzatti.