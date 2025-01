Weiße Haus führt lange Liste an Meilensteinen auf

Mit dem Brief veröffentlichte das Weiße Haus eine lange Liste an Meilensteinen aus der Amtszeit des Demokraten - sie liest sich wie das Vermächtnis, das Biden hinterlassen sehen will. Angefangen bei der Corona-Pandemie, die während seiner Amtszeit endete, über die Stärkung internationaler Partnerschaften etwa zur Unterstützung der Ukraine bis hin zu den Bemühungen um einen Geiseldeal zwischen Israel und der islamistischen Hamas.