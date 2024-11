Künftige US-Regierung: Trumps umstrittener Wunsch-Justizminister macht Rückzieher

Unter einigen Parteikollegen im Senat - der Kammer, die Bewerber für ranghohe Regierungsposten bestätigen muss - gab es erhebliche Zweifel an seiner Eignung für das Amt des Justizministers. Trumps Republikaner halten eine knappe Mehrheit von 53 der 100 Sitze in der Kongresskammer. Wenige Abweichler in den eigenen Reihen hätten also ausreichen können, um die Personalie zu torpedieren.

Auch andere Wunschkandidaten Trumps hochumstritten

Nach seinem Wahlsieg am 5. November hatte Trump in schneller Folge seine Nominierungen für wichtige Regierungsämter und Beraterposten bekanntgegeben. Viele von ihnen sind hochumstritten: So will er etwa den politisch relativ unerfahrenen Fox-News-Moderator Pete Hegseth an die Spitze des Verteidigungsministeriums setzen und den Impfgegner Robert F. Kennedy zum Gesundheitsminister machen. In den vergangenen Tagen hatten US-Medien Berichte veröffentlicht, nach denen auch sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein könnten.

Mit seinen Nominierungen hatte Trump selbst einige Parteikollegen perplex gemacht und in der Partei viel Unruhe ausgelöst. Gaetz' Rückzug dürfte ein Versuch sein, die Wogen zu glätten.

Trump wird am 20. Januar für seine zweite Amtszeit als Präsident vereidigt.