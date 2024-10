„Märkte“ in Rheinfelden: Die Marktschreier kommen

Neben dem „Markt der schönen Dinge“, dem Samstag-Wochenmarkt und dem Künstlermarkt (nur am Sonntag) können sich die Innenstadtbesucher auch auf den reisenden Hamburger Fischmarkt freuen. Mal abgesehen von den zahlreichen Angeboten zwischen Friedrichplatz, Zähringer- und der Karl-Fürstenberg-Straße sind die Marktschreier vom Fischmarkt schon ein Erlebnis für sich. Wer die „Märkte“ aus welchen Gründen auch immer nicht auf Anhieb finden sollte: Einfach die Ohren spitzen, denn das laute und lustige Treiben auf dem Friedrichplatz ist kaum zu überhören. Parallel zu den „Märkten“ öffnen die Geschäfte in der Innenstadt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Die „Märkte“ selbst finden am Freitag und Samstag, 18. und 19. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Am Sonntag klappen die Buden und Stände erst um 11 Uhr ihre Läden hoch. Marktende ist um 18 Uhr. Parallel dazu präsentieren sich regionale Künstler direkt vor dem Rathaus im Kastanienpark.