Märkte: Neue Gebühren für Lörracher Weihnachtsmarkt angedacht

Positive Reaktionen

Das Gremium der Marktbeschicker habe die komprimierte Form des Angebots auf dem Alten Markt und einem Teilabschnitt der Basler Straße begrüßt, so Lars Frick, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus, in der Sitzungsvorlage. Auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien überwiegend positiv gewesen. Die Zustimmung werde auch anhand der Anmeldungen für das laufende Jahr deutlich: 37 von 42 Interessenten waren schon im Vorjahr dabei.

Anpassung der Gebühren

Deshalb soll das neue Konzept im Grundsatz fortgeführt werden – indes sind kleinere Veränderungen vorgesehen. So stehe etwa eine Anpassung der Gebühren an. Hierfür soll auch die Preisstruktur anderer Märkte als Vergleichsgröße angeschaut werden. Zwei zentrale Ziele seien mit der Überarbeitung der Preisstruktur verbunden, erklärte Frick am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung: Zum einen sollen die Einnahmen insgesamt erhöht werden.