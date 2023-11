Märkter Brandweiher: Dem giftigem Schlamm zu Leibe rücken

Großes Fischsterben zwingt zum Handeln

Spätestens seit dem großen Fischsterben in dem stark verschlammten Gewässer im Juli 2019, als dessen Ursache man die Kontamination des Schlamms mit PAK (Polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen) und eine viel zu hohe Fischpopulation ausmachte, weiß man, dass eine Sanierung, das heißt Entschlammung des Weihers sowie eine Reduzierung des Fischbestands nötig sind. Seither wurden kurzfristige Maßnahmen wie die Ausbringung von Raubfischen (Hechten) und die Installation eines Entlüfters vorgenommen. Die Entfernung der Hybrid-Pappeln, deren Laub das Gewässer zusätzlich verschmutzte, hat die Natur durch mehrere Unwetter selbst erledigt.

Ingenieurbüro hinzugezogen

Das Hauptproblem, die Entschlammung des Weihers, soll jetzt in Angriff genommen werden. In der dazu eigens einberufenen Ortschaftsratssitzung am Mittwoch wurden mögliche Maßnahmen vorgestellt und erörtert. Im Vorfeld gab es bereits Vorschläge von Behörden und Fachverbänden. Um Klarheit zu schaffen, hat Ortsvorsteher Stefan Hofmann Verbindung zum Ingenieurbüro Himmelsbach und Scheurer aus Müllheim aufgenommen.