Magische Welt in Weil am Rhein: Der „Zauberstabmacher“

„Willkommen im Märchenland“ begrüßt Andreas Groß-Förster seine Kunden, wenn sie seine Werkstatt in der Riedlistraße 39/1 in Friedlingen betreten dürfen. Hier entstehen Figuren und Wesen aus Merino-Märchen-Wolle, die in unterschiedlichsten Erscheinungsformen die Fantasie von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen inspirieren. Vor Weihnachten sind auf dem kleinen Tisch zwischen adrett aufgereihten Zauberstäben, Schachteln mit unterschiedlichen Wollarten und vielen kleinen weiteren Accessoires vor allem Engel oder Krippenfiguren entstanden.

Daneben die Schwestern spiritueller Vorstellungswelten: Elfen neben Befanas, den italienischen Hexen, die in Italien auch als gute Geister verstanden werden. „Gefilzt, gehäkelt und zugenäht“ sind auch Waldzauberer und Hexen, Hänge-Wichtel, Schneelandschaften oder kleine Steck oder Tannenwichtel.