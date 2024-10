Dritter Grund für die „Omas gegen Rechts“: „Der Rechtsruck in der Gesellschaft.“ Der werde im ländlichen Raum nicht so wahrgenommen, finde aber statt. „Wir brauchen gar nicht in den Osten zu schauen, überall gibt es AfD-Gruppen, zum Beispiel in Utzenfeld“, so Sprich. „Ich möchte meinen Kindern nicht so eine Welt hinterlassen und will für den Erhalt der Demokratie kämpfen.“